‘Passaggio al Bosco’ ringrazia Zerocalcare per la pubblicità Scatarzi | ha fatto un autogol
Chi voleva screditare “Passaggio al Bosco” non ha fatto altro che fargli pubblicità, aiutando le vendite e suscitando la curiosità dei visitatori di “Più Libri, più liberi”. E a fare un bilancio dell’evento che si è concluso a Roma è stato Marco Scatarzi, il responsabile della casa editrice fiorentina più discussa dalla sinistra, in una intervista sul quotidiano Libero. Zerocalcare ha fatto “certamente di un grande autogoal, che ha donato alle nostre edizioni una vetrina che ci permetterà di fare un sensibile salto di qualità. Lo ringrazio sentitamente per la pubblicità che ci ha fatto ”. Al fumettista che ha parlato di ‘operazione governativa’ dietro questa presenza in fiera dice: “ L’unica operazione politica andata in scena è stata la contestazione organizzata nei nostri riguardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
