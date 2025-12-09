‘Passaggio al Bosco’ ringrazia Zerocalcare per la pubblicità Scatarzi | ha fatto un autogol

Secoloditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi voleva screditare “Passaggio al Bosco” non ha fatto altro che fargli pubblicità, aiutando le vendite e suscitando la curiosità dei visitatori di “Più Libri, più liberi”. E a fare un bilancio dell’evento che si è concluso a Roma è stato Marco Scatarzi, il responsabile della casa editrice fiorentina più discussa dalla sinistra, in una intervista sul quotidiano Libero. Zerocalcare ha fatto “certamente di un grande autogoal, che ha donato alle nostre edizioni una vetrina che ci permetterà di fare un sensibile salto di qualità. Lo ringrazio sentitamente per la pubblicità che ci ha fatto ”. Al fumettista che ha parlato di ‘operazione governativa’ dietro questa presenza in fiera dice: “ L’unica operazione politica andata in scena è stata la contestazione organizzata nei nostri riguardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

8216passaggio al bosco8217 ringrazia zerocalcare per la pubblicit224 scatarzi ha fatto un autogol

© Secoloditalia.it - ‘Passaggio al Bosco’ ringrazia Zerocalcare per la pubblicità. Scatarzi: ha fatto un autogol

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 8216passaggio Bosco8217 Ringrazia Zerocalcare