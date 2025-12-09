Pasolini tra passione e ideologia in Italia e nel mondo
Incontro su Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla morte giovedì 11 dicembre Biblioteca delle Oblate.Giovedì 11 dicembre alle ore 17 alla Biblioteca delle Oblate si terrà la tavola rotonda . Organizzata dall’Istituto Gramsci Toscano e curata da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Pier Paolo Pasolini, per pura passione 50 anni dopo
Una tavola rotonda su Pier Paolo Pasolini - Giovedì 11 dicembre alle ore 17 alla Biblioteca delle Oblate si terrà la tavola rotonda Pasolini tra passione e ideologia in Italia e nel mondo. Segnala nove.firenze.it
