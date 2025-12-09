Partorisce e abbandona la figlia in ospedale ad Agrigento poi ci ripensa | ad attenderla c' erano gli agenti della polizia

Una giovane donna ha abbandonato la neonata appena nata nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, lasciando la bambina nella culla senza attendere le dimissioni. Successivamente, ha deciso di tornare sui propri passi, trovata dagli agenti della polizia che sono intervenuti sul posto.

Una giovane donna ha lasciato il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento subito dopo il parto, senza attendere le dimissioni, abbandonando la neonata nella culla. Dopo alcune ore è tornata in reparto, ma ad attenderla c'erano gli agenti della polizia, avvisati dal personale sanitario. Il futuro della bambina è ora nelle mani delle autorità Il futuro. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Partorisce e abbandona la figlia in ospedale ad Agrigento, poi ci ripensa: ad attenderla c'erano gli agenti della polizia

Episodio choc a Cesena, partorisce in casa e abbandona il neonato ai cassonetti dei rifiuti

Cesena: Partorisce e abbandona il neonato tra i cassonetti

Partorisce in casa e abbandona il neonato tra i rifiuti

Agrigento, partorisce e abbandona la figlia in ospedale ma poi ci ripensa palermo.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Prima partorisce e abbandona la figlia, poi ci ripensa e torna in ospedale: fermata dalla polizia. Il caos ad Agrigento https://qds.it/agrigento-partorisce-abbandona-figlia-ospedale-sangiovannididio-agrigento-cronaca/ - facebook.com Vai su Facebook

Partorisce e abbandona la figlia in ospedale ad Agrigento, poi ci ripensa - Al suo ritorno al San Giovanni di Dio c'era la polizia, è stata colta da malore. Scrive msn.com