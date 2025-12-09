Partono le attività del parco delle connessioni al Liceo Piero della Francesca

Al Liceo Piero della Francesca di Arezzo iniziano le attività del Parco delle Connessioni, uno spazio educativo e innovativo situato nel resede della scuola. Questa iniziativa mira a favorire l'apprendimento e la creatività degli studenti attraverso progetti e attività dedicate, creando un collegamento tra ambiente, tecnologia e cultura.

