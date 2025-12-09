Partnership Renault Group – Ford per produzione veicoli elettrici in Europa
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault Group e Ford hanno annunciato, in data odierna, una storica partnership strategica volta ad ampliare l’offerta di veicoli elettrici Ford per i clienti europei, rafforzando considerevolmente la competitività di entrambe le aziende in un panorama automobilistico europeo in rapida evoluzione. Tra gli elementi chiave di questa collaborazione c’è l’accordo di partnership per lo sviluppo di due veicoli elettrici distinti a marchio Ford. I nuovi modelli, basati sulla piattaforma Ampere, potranno contare sui solidi punti di forza e sulla competitività di Renault Group nei veicoli elettrici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
