Parte dalla Badia di Cava e si perde sul Monte Demanio | salvato escursionista

Un escursionista disperso sul Monte Demanio è stato recuperato dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, intervenuto dopo l’allerta dei carabinieri di Nocera Inferiore. La ricerca, partita dalla Badia di Cava, ha portato al salvataggio di una persona in difficoltà in un'area impervia e selvaggia.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) è stato allertato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri di Nocera Inferiore per la ricerca di un escursionista disperso sul Monte Demanio. L’uomo, 33enne originario di Portici, era partito dalla Badia di Cava con l’intenzione di compiere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Programmazione Dal 27 Novembre Al 2 Dicembre!!!!! --MULTISALA BADIA GRANDE-- ”ZOOTROPOLIS 2” - inizio spettacoli ore: 17:00 - 19:00 - 21:00 ”OI VITA MIA” - inizio spettacoli ore: 17:00 - 19:00 - 21:00 ”WICKED - PARTE - facebook.com Vai su Facebook

Cava de' Tirreni, mille anni della Badia: antiche pergamene in mostra - Trinità di Cava de’ Tirreni si appresta a festeggiare nuovamente i suoi mille anni di vita. Scrive ilmattino.it