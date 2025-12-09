Parole e musica per Accendere il buio
Firenze, 9 dicembre 2025 - C’è un momento dell’anno in cui la luce sembra ritirarsi, le giornate si accorciano e il buio prende spazio dentro e fuori di noi. È proprio in questo tempo sospeso tra solstizio d’inverno e Santa Lucia che nasce “Accendere il buio. La nostalgia della Luce”, l’incontro in programma venerdì 12 dicembre alle 17,30 nel locale fiorentino Chalet Fontana, che sarà il cuore di un dialogo tra parola, suono e ricerca interiore. Protagoniste dell’appuntamento Antonella Lumini, eremita urbana, autrice da anni impegnata in un percorso di riflessione spirituale profonda, e Sabrina Tinghi, che accompagnerà le parole con i suoi suoni e la sua musica, mentre Antonella Giachetti, anima dello Chalet Fontana, darà voce e forma a questo spazio di ascolto condiviso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
