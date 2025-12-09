Parma celebra Santa Lucia
Parma si prepara alla ricorrenza di Santa Lucia un ricco programma di appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie e bambini per rispettare l'antica tradizione che anticipa la Festa del Natale. Atelier creativi, laboratori, letture animate, caccia al tesoro, visite guidate gratuite a mostre e.
Bonny Inter, l’attaccante è il più bel regalo della gestione Chivu! L’analisi di Tuttosport che celebra l’ex Parma
Il Liceo Steam International di Parma celebra la prima classe del percorso quadriennale
Oggi si celebra il nostro Executive Chef @pietro_benecchi che, con la sua brigata, ci guida nel futuro sul percorso della tradizione e del territorio. Hosteria Bertinelli | Ristorante della tradizione | Siamo a Noceto (Parma) in via Pedemontana 2 ? 370 327 18 - facebook.com Vai su Facebook
Santa Lucia, 13 dicembre 2024/ Oggi si celebra la festa più sentita prima del Natale - Santa Lucia è Patrona degli oculisti e molte tradizioni sono legate a un giorno di festa molto sentito, in Italia e soprattutto nel nord Europa Ogni anno, il 13 dicembre, la Chiesa Cattolica celebra ... Riporta ilsussidiario.net
