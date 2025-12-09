Parma celebra Santa Lucia
Parma si appresta a celebrare Santa Lucia con un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati a famiglie e bambini. La tradizione, che anticipa il Natale, si arricchisce di iniziative che coinvolgono tutta la comunità, offrendo momenti di gioia e spiritualità per vivere insieme l’atmosfera natalizia.
Parma si prepara alla ricorrenza di Santa Lucia un ricco programma di appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie e bambini per rispettare l’antica tradizione che anticipa la Festa del Natale. Atelier creativi, laboratori, letture animate, caccia al tesoro, visite guidate gratuite a mostre e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Bonny Inter, l’attaccante è il più bel regalo della gestione Chivu! L’analisi di Tuttosport che celebra l’ex Parma
Il Liceo Steam International di Parma celebra la prima classe del percorso quadriennale
Parma celebra Santa Lucia con vari appuntamenti Vai su X
Oggi si celebra il nostro Executive Chef @pietro_benecchi che, con la sua brigata, ci guida nel futuro sul percorso della tradizione e del territorio. Hosteria Bertinelli | Ristorante della tradizione | Siamo a Noceto (Parma) in via Pedemontana 2 ? 370 327 18 - facebook.com Vai su Facebook
Parma celebra Santa Lucia - Per la tradizionale festa dei bambini in programma storie, atelier, visite guidate, laboratori e canti di Natale ... Si legge su parmatoday.it
Zelensky ha detto che è pronto a indire nuove elezioni entro tre mesi linkiesta.it
"Ormai è un regolamento di conti. Città ostaggio del centrosinistra" ilrestodelcarlino.it
Giornata mondiale del diabete, oltre 300 screening in piazza per il controllo della glicemia ilrestodelcarlino.it
Usciva solo per andare a messa. L’isolamento dopo la pandemia ilgiorno.it
Meldola, raccolta doni per i bimbi ucraini ilrestodelcarlino.it
Milan, chi al posto di Maignan nel mercato? Spunta fuori il nome più interessante di tutti pianetamilan.it