Parma celebra Santa Lucia

Parma si appresta a celebrare Santa Lucia con un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati a famiglie e bambini. La tradizione, che anticipa il Natale, si arricchisce di iniziative che coinvolgono tutta la comunità, offrendo momenti di gioia e spiritualità per vivere insieme l’atmosfera natalizia.

