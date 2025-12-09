Parma alza il muro contro le mafie | AIPo e Prefettura siglano il nuovo protocollo di legalità

Parma rafforza la lotta contro le mafie con la firma di un nuovo protocollo di legalità tra AIPo e Prefettura. Un’iniziativa strategica volta a tutelare gli appalti pubblici e prevenire infiltrazioni criminali, segnando un impegno concreto per la sicurezza e la trasparenza sul territorio.

Un passo decisivo per blindare gli appalti pubblici e proteggere il territorio da possibili infiltrazioni mafiose. È stato firmato oggi, nella sede della Prefettura di Parma, il nuovo "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli.

Parma alza il muro contro le mafie: AIPo e Prefettura siglano il nuovo protocollo di legalità

