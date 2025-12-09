Parma altro cambio | Lacome va al Psg e Krause lavora per il futuro
Il Parma annuncia un nuovo cambio nel proprio organigramma: Mathieu Lacome, attualmente in forza al club, tornerà al Paris Saint-Germain, dove assumerà il ruolo di Direttore dell'Area Performance. Nel frattempo, Krause si concentrerà sul progetto a lungo termine del Parma, segnando un'importante fase di riorganizzazione per il club.
Nuovo cambio nel boarding del Parma. Mathieu Lacome tornerà al Psg. Diventerà il Direttore dell'Area Performance del Club di Al-Khelaifi. Era arrivato in città nel 2021 proprio dai parigini dopo la retrocessione in Serie B, quando il presidente Kyle Krause ha voluto investire sulla struttura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
