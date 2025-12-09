Parigi prepara alla guerra l’opinione pubblica francese

L’articolo analizza come, in Francia, si stia creando un clima di tensione e allarme, con il generale Fabien Mandon che contribuisce a normalizzare l’idea di una guerra imminente. La strategia sembra mirata a preparare l’opinione pubblica a un eventuale conflitto, portando a una riflessione sulle implicazioni di questa narrativa e sui suoi effetti sulla società francese.

Il generale francese Fabien Mandon spalanca una finestra di Overton bella grossa: normalizzare l'idea di una guerra imminente in cui i cittadini perderanno i loro figli. L'intervento del generale. Sono passate due settimane da quelle dichiarazioni, ma l'eco delle sue parole non si è ancora placata. Intervenuto il 20 novembre al Congresso dei Sindaci il capo di stato maggiore Mandon ha spiegato che la Francia rischia di perdere la prossima guerra se non si prepara materialmente e psicologicamente all'eventualità di un alto numero di vittime e di tribolazioni. In primo luogo deve esserci la sicurezza nazionale, dice, messa oggi a rischio da uno scontro con la Russia entro il 2030.

