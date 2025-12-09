Parcheggia vicino al lago si ritrova l' auto impallinata da un colpo di fucile

Un episodio insolito e inquietante si è verificato domenica pomeriggio nella tranquillità di Punta Grò, a Sirmione. Un’automobile parcheggiata in zona è stata improvvisamente colpita da una serie di piccoli pallini, presumibilmente sparati da un fucile. La vicenda è stata segnalata da un turista. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

