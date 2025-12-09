Parcheggi tornano le strisce bianche in Viale Magna Grecia
Tarantini Time Quotidiano Come promesso dall’Amministrazione comunale di Taranto, le zone di sosta lungo Viale Magna Grecia che precedentemente erano contrassegnate da strisce blu, e quindi soggette a pagamento, sono state oggi trasformate in aree di sosta gratuita con strisce bianche. Gli operatori di Kyma Mobilità hanno apportato oggi l’atteso e significativo cambiamento lungo l’importante arteria della città. La modifica riguarda in particolare le aree nei pressi dello spartitraffico centrale tra Viale Virgilio e Corso Italia, tra Corso Italia e Viale Liguria, e tra via Dalmazia e via Pisa. Questa decisione offre ai cittadini l’opportunità di usufruire di parcheggi gratuiti in un’area centrale e trafficata di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
