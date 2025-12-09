Tarantini Time Quotidiano Come promesso dall’Amministrazione comunale di Taranto, le zone di sosta lungo Viale Magna Grecia che precedentemente erano contrassegnate da strisce blu, e quindi soggette a pagamento, sono state oggi trasformate in aree di sosta gratuita con strisce bianche. Gli operatori di Kyma Mobilità hanno apportato oggi l’atteso e significativo cambiamento lungo l’importante arteria della città. La modifica riguarda in particolare le aree nei pressi dello spartitraffico centrale tra Viale Virgilio e Corso Italia, tra Corso Italia e Viale Liguria, e tra via Dalmazia e via Pisa. Questa decisione offre ai cittadini l’opportunità di usufruire di parcheggi gratuiti in un’area centrale e trafficata di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Parcheggi, tornano le strisce bianche in Viale Magna Grecia