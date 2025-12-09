Parcheggi periferie parchi Quali sono i luoghi che fanno più paura ai bolognesi

Una nuova ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, esplora le zone di Bologna percepite come più insicure dai cittadini. Parcheggi, periferie e parchi emergono come luoghi di maggiore preoccupazione, riflettendo sia timori concreti che percezioni di insicurezza. Lo studio offre uno sguardo sul sentimento di sicurezza e sulle aree che destano maggiore preoccupazione tra i residenti.

C'è l'insicurezza vera e propria e quella percepita, di sicuro c'è la preoccupazione dei bolognesi, almeno da quanto emerge da una nuova ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, che fotografa il sentire cittadini. Chi abita sotto le torri, si sentirebbe al sicuro di giorno e meno di notte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scopri altri approfondimenti

RomaToday. . Volontari trovano uno zaino rubato pieno di chiavi e documenti mentre puliscono un parcheggio Il ritrovamento durante un lavoro di pulizia urbana dei ragazzi di @evera.project attivi nelle periferie di Roma nord. Il proprietario: "Me l'avevano rub - facebook.com Vai su Facebook

La petizione delle mamme: "Più parcheggi rosa vicino a scuole e parchi" - È questo l’appello de ‘La nostra tribù’ – il gruppo di aiuto nato spontaneamente tra neo mamme con il desiderio di condividere l’esperienza della maternità – ... Come scrive ilrestodelcarlino.it