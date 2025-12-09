Parcheggi ampliati e gratuiti navette e chiusura dei cantieri | a Padova la viabilità cambia marcia

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova, la viabilità si evolve con parcheggi ampliati e gratuiti, navette e cantieri chiusi, offrendo un accesso più agevole ai visitatori durante le festività. Queste modifiche mirano a facilitare gli spostamenti e migliorare l’esperienza dei cittadini e dei turisti, incentivando lo shopping e le tradizioni natalizie in città.

Con l’arrivo delle festività, le città fanno da richiamo per migliaia di visitatori alla ricerca dei regali perfetti per i propri cari. Questo flusso continuo di visitatori, tuttavia, pone spesso alle città delle sfide viabilistiche non indifferenti, obbligando i comuni a ripensare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

