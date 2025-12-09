Parcella del notaio troppo alta? Le tasse e le imposte che la compongono

Spesso ci si chiede perché le parcelle dei notai siano così elevate. In realtà, le tasse e le imposte che compongono il costo totale rappresentano una parte significativa dell'importo, mentre solo una quota riguarda l'onorario del professionista. In questo articolo, analizzeremo le componenti che influiscono sul prezzo finale delle prestazioni notarili.

