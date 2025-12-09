Paramount tenta il colpo contro Netflix | offerta cash per comprare Warner Bros a 30 dollari per azione
Paramount ha rilanciato una proposta da oltre 108 miliardi di dollari per acquisire Warner Bros, offrendo 30 dollari per azione in contanti. La mossa mira a rafforzare la propria posizione nel settore dell'intrattenimento, garantendo la distribuzione di almeno 30 film nelle sale ogni anno e sfidando Netflix nel mercato delle piattaforme streaming.
Paramount rilancia con un'offerta che valuta il gruppo oltre 108 miliardi di dollari e la garanzia di almeno 30 film distribuiti nelle sale ogni anno. Il Ceo David Ellison: "È nell' interesse della comunità creativa, dei consumatori e dell’industria cinematografica". 🔗 Leggi su Fanpage.it
