Paramount all’attacco su Warner con l’ombra lunga di Trump

Cms.ilmanifesto.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’acquisto di Warner Bros da parte di Netflix per 82 miliardi di dollari ha scatenato una serie di sviluppi nel settore cinematografico, con Paramount che si muove in modo deciso. La vicenda si configura come un vero e proprio thriller hollywoodiano, tra alleanze e tensioni, mentre l’ombra di Donald Trump aleggia sul futuro dell’industria.

La vicenda Warner Bros si complica ed assume i contorni di un thriller hollywoodiano. Dopo l'annuncio dell'acquisto della major di Burbank da parte di Netflix per 82 miliardi di dollari,

