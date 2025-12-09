Paramount a testa bassa per vincere Warner Bros

L'industria dell'intrattenimento vive un momento di grande fermento, con Paramount che si concentra intensamente per superare la concorrenza di Warner Bros. In un contesto di alleanze e accordi strategici, come quelli tra Netflix e Warner Bros., le dinamiche del mercato si fanno sempre più competitive e imprevedibili.

Come nei migliori film hollywoddiani, nel momento dello scambio delle promesse tra Netflix e Warner Bros. Discovery, qualcuno si è opposto. Lo stesso giorno in cui il re dello streaming ha mandato a tutti i suoi abbonati una mail, parlando della fusione con Warner Bros., da Paramount è arrivata una nuova offerta. I vertici di Paramount, insieme alla Casa Bianca, non hanno infatti digerito la maxi-operazione di Netflix da 82,7 miliardi. L'offerta per la storica società di Hollywood, la settima da parte del gruppo guidato da David Ellison, figlio del fondatore di Oracle, uno dei principali azionisti del partito repubblicano, vale circa 108 miliardi di dollari.

