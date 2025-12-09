Papa | improbabile pace Kiev senza Europa

Il Papa ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento europeo nei tentativi di pace a Kiev, evidenziando come sia improbabile raggiungere un accordo senza il ruolo attivo dell'Europa. Ha inoltre sottolineato l'importanza delle garanzie di sicurezza nel processo di negoziazione, evidenziando la necessità di un impegno condiviso per favorire una soluzione duratura.

21.15 "Cercare di raggiungere un accordo di pace senza includere l'Europa non è realista e penso che le garanzie di sicurezza che si cercano sono importanti". Lo dice Leone XIV uscendo da Castel Gandolfo, dove ha incontrato il presidente ucraino Zelensky. Alla domanda se andrà in Ucraina, accogliendo l'invito di Zelensky, il Papa ha risposto: "Spero di sì, ma non so quando,bisogna anche essere realisti su queste cose". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Hamas: "Improbabile l'ok al piano di Trump". Papa Leone: "Spero che accettino"

Papa Leone XIV decisivo per la fine della guerra in Ucraina. Più dei leader europei. Prevost ha un rapporto privilegiato con Kirill - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato papa Leone XIV per il suo "sostegno" e per "i suoi appelli per una pace giusta" e ha invitato il pontefice a Kiev. Si legge su affaritaliani.it