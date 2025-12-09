Papa Leone XIV nel cuore di Roma per l' Immacolata Concezione | Città faro per il mondo

Papa Leone XIV ha celebrato una preghiera intensa e personale nel cuore di Roma in occasione dell'Immacolata Concezione. Un momento di riflessione sulla città, sul mondo e sull'umanità, che ha espresso con profonda devozione, suscitando emozioni condivise tra la folla presente.

È stata una preghiera personalissima su Roma, sul mondo che va a pezzi, sull?umanità «schiacciata» quella che Leone XIV ha letto in mezzo alla gente, nel cuore del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Papa Leone XIV nel cuore di Roma per l'Immacolata Concezione: «Città faro per il mondo»

