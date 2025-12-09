Papa Leone XIV e Zelensky si affacciano a Castel Gandolfo per un saluto alle telecamere
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV nella residenza pontificia di Castel Gandolfo vicino a Roma. Il Vaticano ha dichiarato che Prevost “ha ribadito la necessità di proseguire il dialogo e ha espresso il suo urgente desiderio che le attuali iniziative diplomatiche portino a una pace giusta e duratura ”. Nel video, il Pontefice e il leader di Kiev si affacciano per un saluto alle telecamere dei tanti giornalisti presenti. La Santa Sede ha cercato di rimanere neutrale nella guerra, offrendo solidarietà e assistenza a quello che definisce il popolo “martoriato” dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
