Papa Leone | Trump? Non è realista fare un accordo di pace sull’Ucraina senza l’Europa

Papa Leone sottolinea l’importanza dell’Europa nel processo di pace in Ucraina, affermando che un accordo senza il coinvolgimento dei Paesi europei non è realistico. Il Papa evidenzia come l’unità europea sia fondamentale per favorire soluzioni durature e condivise, ribadendo la centralità del ruolo continentale nelle questioni di stabilità e pace internazionale.

«Veramente penso che il ruolo dell'Europa sia molto importante: l'unità dei Paesi è fondamentale e cercare di raggiungere un accordo di pace senza includere l'Europa non è realistico». Con queste parole papa Leone risponde direttamente al presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti all'uscita da Castel Gandolfo, dove aveva trascorso la giornata. La mattinata era iniziata presto con l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il terzo dall'inizio del suo pontificato e il secondo in forma di colloquio diretto. Un incontro di circa mezz'ora che ha confermato il sostegno del Papa all'Ucraina.

Zelensky ha incontrato Papa Leone questa mattina a Castel Gandolfo e Giorgia Meloni nel pomeriggio. Dal Papa l'invito a continuare il dialogo per arrivare a una pace giusta. Trump attacca l'Europa definendola un gruppo di nazioni in decadenza

Papa Leone XIV ha incontrato il presidente ucraino Zelensky a Castel Gandolfo per promuovere il dialogo per una pace duratura. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà la premier italiana Meloni a Roma.

