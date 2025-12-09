Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli | Il compito di una società non è protestare vi spiego perché – VIDEO

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Rossi ha parlato così dei sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli. La puntata di primo tempo, il format di . Nuova puntata del format  Primo Tempo, con  Paolo Rossi e Francesco Calabrò,  sul canale Youtube di . La lente d’ingrandimento oggi è stata puntata su quanto successo prima del match contro il Napoli, con i sassi scagliati dai tifosi azzurri contro il pullman della Juventus. Ecco le parole. GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA DI PRIMO TEMPO SU YOUTUBE Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Quello che si deve mettere in testa la gente, perdonatemi ma io qui sono un po’ feroce, è che il problema dell’ordine pubblico in Italia è un problema del ministero dell’Interno, non è un problema di Napoli, della Juve, del Milan, dell’Inter o della Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

paolo rossi sui sassi lanciati contro il pullman della juventus a napoli il compito di una societ224 non 232 protestare vi spiego perch233 8211 video

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è protestare, vi spiego perché» – VIDEO

Juve Borussia Dortmund, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO

Paolo Rossi, la Juventus ricorda l’indimenticato campione nel giorno del suo compleanno: «Sempre con noi». La dedica emozionante del club bianconero – FOTO

Il Teatro Petrella inaugura la nuova stagione di spettacoli: ad aprire la rassegna Paolo Rossi e la sua 'Operaccia Satirica'

paolo rossi sassi lanciatiJuventus, i sassi contro il pullman non sono un problema delle società. La nuova puntata di primo tempo, il format live di JuventusNews24 - La nuova puntata di primo tempo, il format live di JuventusNews24 Nuova puntata del format Primo Tempo, con Paolo Rossi e France ... Si legge su juventusnews24.com