Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli | Il compito di una società non è protestare vi spiego perché – VIDEO
Paolo Rossi ha parlato così dei sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli. La puntata di primo tempo, il format di . Nuova puntata del format Primo Tempo, con Paolo Rossi e Francesco Calabrò, sul canale Youtube di . La lente d’ingrandimento oggi è stata puntata su quanto successo prima del match contro il Napoli, con i sassi scagliati dai tifosi azzurri contro il pullman della Juventus. Ecco le parole. GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA DI PRIMO TEMPO SU YOUTUBE Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Quello che si deve mettere in testa la gente, perdonatemi ma io qui sono un po’ feroce, è che il problema dell’ordine pubblico in Italia è un problema del ministero dell’Interno, non è un problema di Napoli, della Juve, del Milan, dell’Inter o della Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juve Borussia Dortmund, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO
Paolo Rossi, la Juventus ricorda l’indimenticato campione nel giorno del suo compleanno: «Sempre con noi». La dedica emozionante del club bianconero – FOTO
Il Teatro Petrella inaugura la nuova stagione di spettacoli: ad aprire la rassegna Paolo Rossi e la sua 'Operaccia Satirica'
Spero di essermi perso qualcosa, ma mi è parso di vedere un servizio del TG su Paolo Rossi in cui hanno mostrato solo gli unici 2 gol con la maglia del Milan. Augurando lunga vita ad Altobelli, sono certo che sarà ricordato mostrando i suoi 4 gol in bianconer Vai su X
Cinque anni fa non abbiamo perso solo un campione. Abbiamo perso un pezzo di noi. Un frammento di infanzia, di estate, di padri che urlavano davanti alla TV, di strade vuote e di cuori pieni. Quel giorno non se ne andò Paolo Rossi. Se ne andò una parte de - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, i sassi contro il pullman non sono un problema delle società. La nuova puntata di primo tempo, il format live di JuventusNews24 - La nuova puntata di primo tempo, il format live di JuventusNews24 Nuova puntata del format Primo Tempo, con Paolo Rossi e France ... Si legge su juventusnews24.com
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com