Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli | Il compito di una società non è protestare vi spiego perché – VIDEO

Paolo Rossi ha parlato così dei sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli. La puntata di primo tempo, il format di . Nuova puntata del format Primo Tempo, con Paolo Rossi e Francesco Calabrò, sul canale Youtube di . La lente d’ingrandimento oggi è stata puntata su quanto successo prima del match contro il Napoli, con i sassi scagliati dai tifosi azzurri contro il pullman della Juventus. Ecco le parole. GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA DI PRIMO TEMPO SU YOUTUBE Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Quello che si deve mettere in testa la gente, perdonatemi ma io qui sono un po’ feroce, è che il problema dell’ordine pubblico in Italia è un problema del ministero dell’Interno, non è un problema di Napoli, della Juve, del Milan, dell’Inter o della Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

