Paolo Agrati quando la poesia disattiva la logica performativa

Cms.ilmanifesto.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intitola Postumi da poesia (Neo, pp. 192, euro 15, postfazione di Roberto Mercadini) ed è il nuovo libro di Paolo Agrati che la poesia la conosce e la fa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

paolo agrati quando la poesia disattiva la logica performativa

© Cms.ilmanifesto.it - Paolo Agrati, quando la poesia disattiva la logica performativa

La poesia come non l’avete mai letta - Qual è la strada che porta dal poeta imagista russo Esenin fino a Caparezza? Da huffingtonpost.it