Paola Caruso rivela il dolore per la morte della madre Wanda a Verissimo

Paola Caruso condivide il suo profondo dolore per la perdita della madre Wanda, scomparsa recentemente. La showgirl si apre a Verissimo, raccontando il legame speciale che li univa e il dolore per questa perdita così significativa. Un momento di grande emozione e sincerità, che mette in luce la forza e la fragilità di fronte alla perdita di una figura amata.

La showgirl Paola Caruso manifesta il suo intenso dolore per la perdita della madre, Wanda, una figura centrale e imprescindibile nella sua vita.

"Non sono riuscita nemmeno a dirlo a mio figlio Michele, per due giorni gli ho mentito. Avrei voluto dirglielo lunedì, quando sono andata a prenderlo a scuola, ma non me la sono sentita… Lui, a 6 anni, è stato più forte di me". Paola Caruso racconta in lacrime l - facebook.com Vai su Facebook

