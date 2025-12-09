Panino si perde in centro a Lecco | salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia

Lecco, 9 dicembre 2025 – Si era perso in centro città, è stato salvato e riportato a casa da una pattuglia della Squadra Volante. Così il cane Panino, domenica è stato riconsegnato ai proprietari, che lo stavano cercando da ore. Gli agenti lo hanno notato nel tardo pomeriggio, evidentemente disorientato, mentre attraversava continuamente le strade, nonostante il forte traffico dell’ora di punta. Causando un forte pericolo sia per se stesso che per gli automobilisti. Il salvataggio. I poliziotti si sono quindi attivati per metterlo in salvo: ma il cane, spaventato e traumatizzato, in un primo momento non si è lasciato avvicinare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

