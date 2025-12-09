Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale | degustazione de Lo scugnizzo

Teleclubitalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riconoscimento a livello nazionale. Ieri in tanti per la degustazione L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

panettone della pasticceria iazzetta terzo a contest nazionale degustazione de lo scugnizzo

© Teleclubitalia.it - Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo”

Panettone Day 2025, pasticceria di Telese Terme conquista il secondo posto: il plauso del sindaco Caporaso

Telese, il Bar Pasticceria Big conquista il 2° posto al Panettone Day 2025

Villa d’Este celebra la magia del Natale con il panettone dell’alta pasticceria e il calendario dell'avvento

Artisti del panettone, gara in Confcommercio. Vince Crosara della pasticceria Marchesi - Diego Crosara, pasticcere della pasticceria Marchesi 1824 di Milano, è il vincitore di "Artisti del Panettone 2023", competizione che premia il miglior panettone tradizionale classico senza glassa. Scrive ilgiorno.it