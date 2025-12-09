Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale | degustazione de Lo scugnizzo
Il riconoscimento a livello nazionale. Ieri in tanti per la degustazione L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Panettone Day 2025, pasticceria di Telese Terme conquista il secondo posto: il plauso del sindaco Caporaso
Telese, il Bar Pasticceria Big conquista il 2° posto al Panettone Day 2025
Villa d’Este celebra la magia del Natale con il panettone dell’alta pasticceria e il calendario dell'avvento
Il Natale profuma di buono: ecco il nostro Panettone Amarena & Cioccolato al Latte. Soffice, ricco, pieno di amarene vere e coperto da una glassa al latte che mette subito voglia di tagliarlo. Disponibile da 1kg e 500g. Pasticceria De Santis – Via Ferdinand - facebook.com Vai su Facebook
Artisti del panettone, gara in Confcommercio. Vince Crosara della pasticceria Marchesi - Diego Crosara, pasticcere della pasticceria Marchesi 1824 di Milano, è il vincitore di "Artisti del Panettone 2023", competizione che premia il miglior panettone tradizionale classico senza glassa. Scrive ilgiorno.it
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it
Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica” 2anews.it
Il robot di Musk si porta le mani alla testa poi cade all’indietro: lo strano incidente (e cosa c’è dietro) – ... ilfattoquotidiano.it
Athletic Club-PSG: formazioni, statistiche e anteprima justcalcio.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ... calcionews24.com
Classifica dei migliori ospedali in Toscana: cardiologia e oncologia trainano le performance lanazione.it
San Raffaele, cos’è successo e perché si è dimesso l’amministratore delegato Galli lettera43.it