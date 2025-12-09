Pam cassiere licenziato dopo il test del carrello Il caso oggi sul tavolo del prefetto

Il licenziamento di Pam di un cassiere dopo il test del carrello ha suscitato un intenso dibattito pubblico e sindacale. La questione, ora sul tavolo del prefetto di Siena, mette in luce le criticità e le modalità di controllo nella grande distribuzione, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla trasparenza delle pratiche aziendali.

Siena, 9 dicembre 2025 – Il caso del test del carrello approda oggi in sede istituzionale, dopo aver acceso il Parlamento, mobilitato i sindacati e sollevato dubbi sulla gestione dei controlli nella grande distribuzione. È fissato per oggi il primo tavolo su quello che, data l’apparente inamovibilità delle parti, potrebbe essere un lunghissimo confronto fra Pam e i sindacati. Da oltre un mese infatti, va avanti e si allarga la vertenza nata con la vicenda di Fabio Giomi, cassiere 62enne licenziato dal supermercato di Porta Siena per non aver saputo scovare, in una cassa di birra, merce nascosta dall’ispettore, incaricato dall’azienda di fingersi ladro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pam, cassiere licenziato dopo il test del carrello. Il caso oggi sul tavolo del prefetto

Carlo Calenda. . La storia del cassiere da scarsi mille euro al mese licenziato per un “test del carrello” non è un episodio: è il simbolo di un mercato del lavoro degradato e paraschiavistico. Se paghi le persone una miseria e le privi di prospettive di vita dignito - facebook.com Vai su Facebook

In #Esselunga mai sentito parlare de “il test del carrello” praticato dalla #Pam che ha licenziato il cassiere Fabio Giomi. Test che mi pare assurdo: il cassiere avrebbe dovuto fare il sorvegliante, spero venga reintegrato.Grazie a @MaxGramel per aver portato Vai su X

