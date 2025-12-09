Palloni dalla Bielorussia la Lituania dichiara lo stato di emergenza
le istituzioni stanno unendo le forze per prevenire la minaccia rappresentata dai palloni aerostatici utilizzati per il contrabbando. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Vilnius, chiuso nella notte l’aeroporto: avvistati 25 palloni aerostatici lanciati da Bielorussia per contrabbando sigarette in Ue - VIDEO
Alta tensione, la Lituania chiude i confini con la Bielorussia e annuncia: “Abbatteremo i loro palloni aerostatici”
Tensioni tra Lituania e Bielorussia per gli sconfinamenti di palloni aerostatici
Il governo lituano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per i rischi alla sicurezza derivanti dai “palloni meteorologici” provenienti dalla Bielorussia che hanno violato lo spazio aereo lituano nelle ultime settimane Vai su X
La vicenda è avvenuta negli stessi giorni dell'ennesimo avvistamento di palloni aerostatici provenienti dalla Bielorussia sull'aeroporto di Vilnius - facebook.com Vai su Facebook
La Lituania dichiara l'emergenza per i palloni da contrabbando dalla Bielorussia - La Lituania ha dichiarato una "situazione di emergenza" per un afflusso di palloni lanciati dalla vicina Bielorussia dai contrabbandieri, descrivendolo come un "attacco ibrido" orchestrato da Minsk. Scrive ansa.it
