Pallavolo Serie A2 Emma Villas ritorno al Palestra con ko Mechini | Conosciamo la forza di Ravenna Serve più attenzione in alcuni momenti

Dopo la sconfitta contro Ravenna, la Emma Villas Codyeco Lupi Siena torna al PalaEstra con rinnovata determinazione. Fabio Mechini, direttore generale, analizza il risultato evidenziando la forza avversaria e la necessità di maggiore attenzione in alcuni momenti chiave del gioco. Un passo importante per la squadra in vista delle prossime sfide di Serie A2 di pallavolo.

Si aspettava forse un ritorno diverso al PalaEstra Fabio Mechini (nella foto), direttore generale della Emma Villas Codyeco Lupi Siena che dopo il netto ko contro la capolista Ravenna ha parlato commentando il match. "Sapevamo del valore degli avversari che non a caso sono primi in classifica – sottolinea il dirigente – e hanno percentuali incredibili in battuta che sono state sicuramente determinanti già nel primo set. Bravi tratti noi perché ci abbiamo provato a restare attaccati nel primo set ma dobbiamo migliorare nei momenti in cui gli avversari fanno del break a non soccombere come per esempio è successo nel secondo set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net