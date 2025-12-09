Prato, 9 dicembre 2025 - Dal 14 dicembre prossimo la Nazionale maschile di pallanuoto si riunirà a Napoli in collegiale, disputando peraltro sempre nel capoluogo della Campania una partita amichevole con l'Ungheria (già fissata per il 20 dicembre prossimo alle 19:30). E tra i convocati nella lista diramata nei giorni scorsi dal commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna, è stato confermato anche Lorenzo Bruni: il centroboa di Prato, classe 1994, sarà con tutta probabilità uno dei pilastri anche del nuovo corso del Settebello, che affronterà ormai da “senatore” per età e palmarès in azzurro (considerando le medaglie mondiali ed europee conquistate nel corso delle passate stagioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallanuoto, Lorenzo Bruni convocato in la Nazionale