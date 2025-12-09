Pallanuoto femminile sconfitta a tavolino per il Rapallo nel terzo turno di Champions League

Il giudice sportivo ha deciso una sconfitta a tavolino per il Rapallo nel terzo turno di Champions League femminile, disputatosi il 29 novembre. La partita del Gruppo C tra Rapallo e Vouliagmeni non è stata giocata, portando a questa decisione ufficiale.

Arriva la decisione del giudice sportivo riguardo il match del terzo turno del Gruppo C della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile, non disputato sabato 29 novembre tra il Rapallo e le elleniche del Vouliagmeni. Il match non era stato giocato a causa del mancato arrivo della giuria in tempo utile: la decisione di European Aquatics è di assegnare la sconfitta a tavolino per 0-10 alla compagine ligure, alla quale viene addebitata la responsabilità della mancata disputa della gara. A seguito di questa decisione la c lassifica del Girone C vede ora le elleniche del Vouliagmeni andare in testa a quota 8, con le magiare del Ferencvaros seconde con 7 punti.

