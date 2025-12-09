pallamano il momento dei quarti di finale nei mondiali femminili

I Mondiali femminili di pallamano 2025 approdano ai quarti di finale, segnando l'inizio della fase ad eliminazione diretta. Dopo le prime due fasi di qualificazione, le migliori squadre si sfideranno per conquistare un pass per le semifinali, portando entusiasmo e suspense a questa prestigiosa competizione internazionale.

Dopo la prima e la seconda fase, i Mondiali Femminili 2025 di pallamano entrano nel vivo: si passa alla fase ad eliminazione diretta, con i quarti di finale. Sono 8 quindi le contendenti rimaste in gioco per fare strada verso la finalissima di domenica prossima che assegnerà il nuovo scettro planetario. Si comincia questo pomeriggio, dalle ore 17:15 a Dortmund, con la sfida che vedrà impegnate le padrone di casa della Germania e un sorprendente Brasile: pronostico che pende ampiamente a favore delle teutoniche, ma attenzione a non sottovalutare le verdeoro, fin qui rivelazione del torneo. Successivamente, alle ore 20.