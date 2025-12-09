Pallamano il momento dei quarti di finale nei Mondiali femminili

Oasport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mondiali femminili di pallamano 2025 approdano ai quarti di finale, segnando l'inizio della fase ad eliminazione diretta. Dopo le prime due fasi di qualificazione, le migliori squadre si sfideranno per conquistare un pass per le semifinali, portando entusiasmo e suspense a questa prestigiosa competizione internazionale.

Dopo la prima e la seconda fase, i Mondiali Femminili 2025 di pallamano entrano nel vivo: si passa alla fase ad eliminazione diretta, con i quarti di finale. Sono 8 quindi le contendenti rimaste in gioco per fare strada verso la finalissima di domenica prossima che assegnerà il nuovo scettro planetario. Si comincia questo pomeriggio, dalle ore 17:15 a Dortmund, con la sfida che vedrà impegnate le padrone di casa della Germania e un sorprendente Brasile: pronostico che pende ampiamente a favore delle teutoniche, ma attenzione a non sottovalutare le verdeoro, fin qui rivelazione del torneo. Successivamente, alle ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallamano il momento dei quarti di finale nei mondiali femminili

© Oasport.it - Pallamano, il momento dei quarti di finale nei Mondiali femminili

Argomenti simili trattati di recente

pallamano momento quarti finalePallamano, Mondiali femminili 2025: Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile verso i quarti di finale - Ungheria, Danimarca, Norvegia e Brasile si avvicinano ai quarti di finale dei Mondiali femminili di pallamano 2025. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Pallamano Momento Quarti Finale