Pallamano | Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali Femminili

Germania e Norvegia si sono qualificate per le semifinali dei Mondiali Femminili 2025 di pallamano, chiudendo con successo i quarti di finale. La prima giornata di eliminatorie ha delineato le squadre protagoniste della fase successiva, mentre altre nazionali hanno visto interrompersi il loro cammino nel torneo.

La prima giornata dei quarti di finale ai Mondiali Femminili 2025 è andata in archivio promuovendo alle semifinali due squadre, con altrettante che invece hanno visto il loro percorso fermarsi. A fare strada è stata una delle due nazioni organizzatrici del torneo iridato, la Germania. Le teutoniche infatti si sono imposte con lo score di 30-23 su un Brasile comunque capace di rimanere in partita, anche dopo un primo tempo chiuso dalle tedesche sul 17-11. Grande protagonista del match la coppia formata da Antje Döll e Emily Vogel che hanno messo insieme 11 gol. Tutto facile poi per la Norvegia contro il Montenegro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali Femminili

