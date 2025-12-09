pallamano femminile parma espugna il palaboschetto acciarino al tappeto

Nel match di pallamano femminile, Parma conquista una vittoria importante sul campo del PalaBoschetto, superando la Pallamano Acciarino con il punteggio di 24-28. La squadra ospite ha dimostrato maggiore determinazione, approfittando di una prestazione non brillante delle avversarie, e consolidando così la propria posizione in classifica.

Parma espugna il PalaBoschetto con il punteggio di 24-28, contro una Pallamano Acciarino che per l’occasione non ha esibito la propria versione migliore. La formazione ospite conquistando l’intera posta in palio non ha rubato nulla, meritando la conquista dei due punti in palio, in virtù di una migliore fluidità della manovra offensiva, e ad una maggiore solidità difensiva. La coppia di coach Melis e Soglietti hanno schierato contro Parma, Caruntu in porta, Guarelli in regia con Badiali e Zaramella ai suoi lati. Janni e Vaccari esterne e Malaguti in posizione di pivot. Dopo un primo tempo equilibrato, con diversi errori da entrambe le parti, è la formazione ospite ad operare il primo sorpasso e mantenersi in vantaggio nel punteggio, senza però mai riuscire dare la spallata definitiva alla partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net