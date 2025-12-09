Palermo celebra l’International Human Rights Days | ai Cantieri Culturali alla Zisa un pomeriggio di diritti e nonviolenza

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diritti umani e nonviolenza, la nostra voce conta”.È questo il messaggio centrale che accompagnerà la celebrazione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani in programma mercoledì 10 dicembre 2025. L'evento, organizzato dalla Consulta per la Pace del Comune di Palermo, si terrà presso i Cantieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

