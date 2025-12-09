Palazzo Chigi Zelensky da Meloni | Perché credo in lei

Liberoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È terminato dopo un'ora e mezza l'incontro tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Poco prima dell'inizio dei colloqui, Zelensky ad alcuni cronisti aveva detto: "Sono sempre pronto alle elezioni", rispondendo così al presidente americano  Donald Trump, che a Politico nelle scorse ore aveva parlato della necessità di indire le elezioni in Ucraina. Poi, in riferimento al faccia a faccia con la presidente del Consiglio, si era detto ottimista: "Sì, mi fido di Giorgia Meloni e credo che ci aiuterà". Sullo sfondo la guerra ancora in corso con la Russia di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

palazzo chigi zelensky da meloni perch233 credo in lei

© Liberoquotidiano.it - Palazzo Chigi, Zelensky da Meloni: "Perché credo in lei"

La manifestazione di Roma per la Flotilla, in 10mila arrivano vicino a Palazzo Chigi dopo trattativa con la polizia

Il pentito di mafia: “Lavoravamo per la Fabbro”, che forniva i pasti a carabinieri e Palazzo Chigi

Gli operai al lavoro senza casco sui ponteggi di Palazzo Chigi

palazzo chigi zelensky meloniZelensky da Meloni a Palazzo Chigi. 'Sui negoziati di pace mi fido di lei' - Trump: 'Penso sia il momento di indire elezioni in Ucraina, Zelensky deve darsi una mossa e accettare le cose perchè sta perdendo' (ANSA) ... Segnala ansa.it