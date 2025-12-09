Palazzo Chigi Zelensky da Meloni | Perché credo in lei
È terminato dopo un'ora e mezza l'incontro tra il leader ucraino Volodymyr Zelensky e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Poco prima dell'inizio dei colloqui, Zelensky ad alcuni cronisti aveva detto: "Sono sempre pronto alle elezioni", rispondendo così al presidente americano Donald Trump, che a Politico nelle scorse ore aveva parlato della necessità di indire le elezioni in Ucraina. Poi, in riferimento al faccia a faccia con la presidente del Consiglio, si era detto ottimista: "Sì, mi fido di Giorgia Meloni e credo che ci aiuterà". Sullo sfondo la guerra ancora in corso con la Russia di Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
