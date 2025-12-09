Paladina-Sedrina i sindaci chiedono il finanziamento del 3° lotto | Prioritaria anche per il Governo ma nessun riscontro

La Comunità Montana della Valle Brembana torna a sollecitare il Governo Meloni sul completamento del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, il tratto Paladina–Villa d’AlmèSedrina, considerato infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo delle aree montane della Valle Brembana e della Valle Imagna. Nonostante le numerose comunicazioni inviate negli ultimi mesi dalle istituzioni locali – tra cui l’ordine del giorno approvato all’unanimità dall’Assemblea della Comunità Montana lo scorso 28 gennaio e successivamente trasmesso al Presidente del Consiglio e ai Ministri delle Infrastrutture e dell’Economia – non è ancora arrivata alcuna risposta ufficiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it