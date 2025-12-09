Pagelle Torino-Milan i voti di Tuttosport | Ricci ritrova il Toro e convince Rabiot sorprende Israel

Le pagelle di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel

Pagelle Torino Atalanta, TOP e FLOP del match di Serie A

Torino-Atalanta, le pagelle: Carnesecchi decisivo, 7. Male Maripan: 4,5

Pagelle Torino-Atalanta 0-3: Krstovic show, Torino in crisi e un Maripan da incubo

Torino-Milan, le pagelle rossonere: Rabiot è l'anima del Diavolo. Pulisic trascina i suoi! Siete d’accordo con i nostri voti? ? PULISIC 8 - Nonostante la febbre, entra e in dieci minuti segna la doppietta che ribalta la partita. Trascinatore della squadra, è a se - facebook.com Vai su Facebook

#Milan, le pagelle del match vinto a #Torino: #Pulisic top, #Nkunku cresce Vai su X

Torino-Milan: non mancano i bocciati nelle pagelle della Gazzetta dello Sport - 3 e ha lasciato diversi spunti su cui riflettere: la prova di due francesi non è stata convincente. Si legge su notiziemilan.it