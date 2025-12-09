Pagelle Torino-Milan i voti di Tuttosport | Ricci ritrova il Toro e convince Rabiot sorprende Israel
Le pagelle di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' di Torino. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Pagelle Torino Atalanta, TOP e FLOP del match di Serie A
Torino-Atalanta, le pagelle: Carnesecchi decisivo, 7. Male Maripan: 4,5
Pagelle Torino-Atalanta 0-3: Krstovic show, Torino in crisi e un Maripan da incubo
Torino-Milan, le pagelle rossonere: Rabiot è l'anima del Diavolo. Pulisic trascina i suoi! Siete d’accordo con i nostri voti? ? PULISIC 8 - Nonostante la febbre, entra e in dieci minuti segna la doppietta che ribalta la partita. Trascinatore della squadra, è a se - facebook.com Vai su Facebook
#Milan, le pagelle del match vinto a #Torino: #Pulisic top, #Nkunku cresce Vai su X
Torino-Milan: non mancano i bocciati nelle pagelle della Gazzetta dello Sport - 3 e ha lasciato diversi spunti su cui riflettere: la prova di due francesi non è stata convincente. Si legge su notiziemilan.it
Celtic-Roma, le informazioni per i tifosi in trasferta: il comunicato del club sololaroma.it
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com