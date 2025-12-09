Pagelle St Polten Juventus Women | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Le pagelle di St. Polten-Juventus Women analizzano le prestazioni delle protagoniste nel primo tempo della quarta giornata di Champions League. Ecco i voti e i giudizi sulle giocatrici che hanno segnato il passo in questa sfida, evidenziando i momenti migliori e quelli da migliorare. Un’istantanea delle forze in campo al termine dei primi 45 minuti.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la quarta giornata di Champions League: pagelle St. Polten Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste della quarta giornata di Women's Champions League: pagelle St. Polten Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA. TOP: Krumbiegel, Vangsgaard, Pinto. FLOP:

