Paese deturpato dai writer La sindaca lancia un Sos

Salerano sul Lambro (Lodi) è stato teatro di numerosi atti vandalici causati da writer, che hanno deturpato il paese. La sindaca Stefania Marcolin ha rivolto un appello alla comunità per sensibilizzare sulla gravità del problema e trovare insieme soluzioni efficaci per tutelare il territorio e il decoro urbano.

SALERANO SUL LAMBRO (Lodi) La sindaca Stefania Marcolin lancia un appello accorato alla comunità dopo la serie di danneggiamenti che stanno colpendo il paese. Negli ultimi due mesi, infatti, sono comparse numerose scritte vandaliche su muri, pensiline dell’autobus, specchi stradali e cabine dell’Enel, causando un evidente degrado del patrimonio pubblico. "Questi atti – dichiara la sindaca – non sono semplici bravate. Si tratta di reati veri e propri contro il patrimonio e il decoro urbano, puniti dalla legge con multe e denuncia penale. Chi compie questi gesti mette in difficoltà un’intera comunità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paese deturpato dai writer. La sindaca lancia un Sos

