Padel la Coppa dei Club Msp Umbria | risultati e classifiche dopo la penultima giornata
La penultima giornata della sesta tappa del campionato di padel Coppa dei Club MSP Umbria si è disputata il 6 e 7 dicembre, coinvolgendo le categorie Gold e Silver League Bartoccini. L'evento ha confermato alcune tendenze e riaperto alcune classifiche, offrendo uno sguardo interessante sull’andamento del torneo alla vigilia delle ultime sfide.
Il 6 e 7 dicembre appena trascorsi si è giocato la sesta di campionato, penultima di campionato per la prima fase della Coppa dei Club Umbria di padel per le due nuove categorie Gold e Silver league Bartoccini, con molti conferme sull’andamento del campionato, ma anche molte posizioni riaperte. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Padel, finali nazionali femminile Coppa Italia TPRA: Mirabella tra le prime quattro d’Italia
Padel, riparte la Coppa dei Club Mps Umbria: le squadre e il nuovo format
Padel, torna la Coppa dei club con 45 squadre e oltre 2.200 atleti iscritti: via all’undicesima edizione
L'ex campione del mondo in Abruzzo come testimonial del Gran Padel Show a Ortona: «La Coppa Campioni unico rimpianto» #Sport #Calcio - facebook.com Vai su Facebook
Padel, Coppa dei Club Umbria: i risultati della penultima giornata di campionato - Il turno ha confermato molte gerarchie, ma ha anche riaperto posizioni in classifica che si decideranno solo all’ultima giornata ... Da perugiatoday.it
