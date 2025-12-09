Pace in Ucraina l’infinita trattativa del tutti contro tutti

L'articolo analizza le complesse dinamiche delle trattative di pace in Ucraina, evidenziando le tensioni tra le diverse parti coinvolte. Tra pressioni internazionali, preoccupazioni europee e le richieste del Cremlino, il percorso verso una soluzione sembra segnato da difficoltà che potrebbero compromettere la sovranità e l'integrità territoriale del paese.

Schiacciata tra le pressioni di Washington, le paure europee e le pretese del Cremlino, l’Ucraina rischia una pace che assomiglia a una sconfitta. Qualunque intesa esca dalla triangolazione potrebbe essere stracciata da Putin. 🔗 Leggi su Lastampa.it

