Pace in Ucraina l’infinita trattativa del tutti contro tutti

L'articolo analizza le complesse dinamiche delle trattative di pace in Ucraina, evidenziando le tensioni tra le diverse parti coinvolte. Tra pressioni internazionali, preoccupazioni europee e le richieste del Cremlino, il percorso verso una soluzione sembra segnato da difficoltà che potrebbero compromettere la sovranità e l'integrità territoriale del paese.

Schiacciata tra le pressioni di Washington, le paure europee e le pretese del Cremlino, l’Ucraina rischia una pace che assomiglia a una sconfitta. Qualunque intesa esca dalla triangolazione potrebbe essere stracciata da Putin. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Pace in Ucraina, l’infinita trattativa del tutti contro tutti

Insieme, costruiamo la pace. Per l'Ucraina, per l'Europa, per la nostra sicurezza collettiva." 5/5 Vai su X

UCRAINA | Zelensky a Londra da Starmer con Macron e Merz. Poi vola a Bruxelles, domani sarà a Palazzo Chigi. 'Ancora nessun accordo sul Donbass', dice il presidente ucraino. La premier Meloni: 'Importante l'unità Europa-Usa per la pace'. Mosca incrimin - facebook.com Vai su Facebook

Le trattative di pace sulla guerra russo - ucraina: intervista a Roberto Morassut - 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa vaticana a cura di Giuseppe Di Leo 07:30 Stampa e regime, Marco Cappato 09:00 Media e dintorni di Targia e Fleischner 09:30 Replica di Stampa e regime, Marco ... Lo riporta radioradicale.it