Pacco sospetto in centro | via Valdirivo off limits polizia sul posto
Aggiornamento delle 10:40 Il pacco era vuoto. La viabilità può tornare alla normalità. Aggiornamento delle 10:30 La corsia riservata agli autobus in via Carducci è stata chiusa. I mezzi diretti verso la zona di piazza Oberdan e stazione si fermano prima, oppure vengono deviati lungo via Coroneo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
