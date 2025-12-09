Ottiene gli importi più alti e ha l' età più bassa del Lazio | l' identikit di chi chiede prestiti nella Tuscia

Viterbotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le caratteristiche dei richiedenti di prestiti nella Tuscia, evidenziando chi ottiene gli importi più elevati e chi ha l'età più giovane nel Lazio. Basandosi sui dati raccolti dal comparatore PrestitiOnline.it, si approfondiscono le tendenze e i profili di coloro che accedono ai finanziamenti nella regione.

Il comparatore di prestiti PrestitiOnline.it realizza periodicamente un'analisi sull'andamento del mercato dei finanziamenti in Italia. In questo inizio di dicembre lo studio si è focalizzato sui dati relativi alla regione Lazio, dunque si possono ricavare informazioni interessanti sulla. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ottiene Importi Pi249 Alti