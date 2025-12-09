Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | funzioni requisiti e compensi Scadenze bandi AGGIORNATO
Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 202626. Le prove inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. L'articolo Osservatori esterni prove Invalsi 2026: funzioni, requisiti e compensi. Scadenze bandi AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Prove Invalsi 2026, OSSERVATORI ESTERNI: COMPENSI, FUNZIONI E COMPITI. Ecco tutti i BANDI pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali con le relative SCADENZE (AGGIORNATO) - facebook.com Vai su Facebook
Osservatori esterni prove Invalsi 2026: funzioni, requisiti e compensi. Scadenze bandi [AGGIORNATO con Piemonte e Calabria] Vai su X