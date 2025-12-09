In Italia, l’ultimo rapporto di AGENAS ha acceso un faro su quasi 200 strutture ospedaliere, 197 per l’esattezza, che dovranno essere sottoposte a un percorso di audit di qualità. Il monitoraggio, che fa parte del più ampio Programma Nazionale Esiti (PNE) 2025, prende in esame oltre mille nosocomi pubblici e privati (1.117 strutture), valutando otto aree cliniche fondamentali: cardiovascolare, area nervosa, respiratoria, chirurgia generale e oncologica, gravidanza e parto, ortopediaosteomuscolare e nefrologia. Dove si concentrano i problemi. La distribuzione territoriale delle strutture “ rimandate ” non è casuale: il maggior numero si concentra nelle regioni del Sud e del Centro-Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ospedali, la classifica: ecco chi non rispetta gli "standard minimi"