Ospedali la classifica di Agenas | chi sono i 15 migliori d’Italia e perché il divario Nord-Sud resta una voragine

Notizieaudaci.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi sale e chi crolla nell’analisi Agenas 2025. Il Programma Nazionale Esiti 2025 ribalta certezze e conferma paure. La qualità dell’assistenza sanitaria in Italia migliora, ma resta inchiodata a un dislivello territoriale che non accenna a restringersi. Nord e Centro continuano a performare con numeri solidi, volumi adeguati e interventi tempestivi; il Mezzogiorno, invece, paga ritardi strutturali, fuga di professionisti e un deficit cronico di specializzazione. Dall’ambito cardiocircolatorio alla chirurgia oncologica e agli interventi di parto: gli  ospedali  italiani sono sotto la lente dell’ Agenas, che nel Programma nazionale esiti (Pne) 2025. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

ospedali la classifica di agenas chi sono i 15 migliori d8217italia e perch233 il divario nord sud resta una voragine

© Notizieaudaci.it - Ospedali, la classifica di Agenas: chi sono i 15 migliori d’Italia e perché il divario Nord-Sud resta una voragine

Gli ospedali Ulss 3 in cima alla classifica della salute femminile

Quali sono gli ospedali più cari d’Italia, la classifica: quanto costa una giornata di degenza

Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori ai parti, le eccellenze per le cure

ospedali classifica agenas sonoOspedali in Italia, dove sono i migliori? Lombardia e Veneto conquistano il podio: ecco la classifica completa - Sono otto le sezioni cliniche prese in considerazione per la valutazione delle strutture ospedaliere italiane secondo il Piano nazionale esiti 2025 (Pne) presentato da Agenas: si tratta dell’apparato ... Riporta affaritaliani.it