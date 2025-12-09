Ospedali la classifica di Agenas | chi sono i 15 migliori d’Italia e perché il divario Nord-Sud resta una voragine
Chi sale e chi crolla nell’analisi Agenas 2025. Il Programma Nazionale Esiti 2025 ribalta certezze e conferma paure. La qualità dell’assistenza sanitaria in Italia migliora, ma resta inchiodata a un dislivello territoriale che non accenna a restringersi. Nord e Centro continuano a performare con numeri solidi, volumi adeguati e interventi tempestivi; il Mezzogiorno, invece, paga ritardi strutturali, fuga di professionisti e un deficit cronico di specializzazione. Dall’ambito cardiocircolatorio alla chirurgia oncologica e agli interventi di parto: gli ospedali italiani sono sotto la lente dell’ Agenas, che nel Programma nazionale esiti (Pne) 2025. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
